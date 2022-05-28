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Bu kadarına pes artık!

Son olarak Fulya ile Umudun Olsun programından hatırlanan psikolog Esra Ezmeci, sosyal medya hesabından, takipçilerinden gelen soruları cevaplamaya devam ediyor. Takipçilerinin özel hayatları hakkında gelen soruları yanıtlayan Ezmeci'ye gelen 'Kocam ben 8 aylık hamileyken teyzemle ilişki yaşamış. Affettim ama şimdi kardeşimden şüpheleniyorum' sorusu şaşkına çevirdi.

28 Mayıs 2022 Cumartesi 17:40
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Bu kadarına pes artık!

Hafta içi her gün FOX TV'de yayınlanan Fulya ile Umudun Olsun programından ayrılmasıyla gündeme gelen psikolog Esra Ezmeci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Instagram hesabından takipçilerinden gelen soruları yanıtlayan Ezmeci, akıllara durgunluk veren itirafları da paylaşmayı ihmal etmiyor.

En son dün akşam yaptığı soru-cevapta, "Kocam ben 8 aylık hamileyken teyzemle ilişki yaşamış. Affettim ama şimdi kardeşimden şüpheleniyorum." sorusu dikkat çekti.

Takipçilerin tepkisini çeken soru karşısında Ezmeci, "Burada güven kırıldıysa her şeyden şüphelenebilir hale gelebilirsiniz. Bu konuda çift terapisi almanız iyi olacaktır." yanıtını verdi.

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