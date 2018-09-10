Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
91698
ALTIN
248.885
DOLAR
6.4667
STERLİN
8.4254
EURO
7.5047
Dört yıl içinde Londra'dan Paris'e uçan taksi hedefleniyor
Dört yıl içinde Londra'dan Paris'e...
Ölen çocuklarının spermini alıp 'torun sahibi oldular'
Ölen çocuklarının spermini alıp 'torun...
Depresyondan Korunmak İçin Düzenli Hareket Edin
Depresyondan Korunmak İçin Düzenli Hareket...
Bu Öneriler İle Yaşlanmayı Durdurun!
Bu Öneriler İle Yaşlanmayı Durdurun!
Google'dan akıllı saat bekleyenlere kötü haber
Google'dan akıllı saat bekleyenlere kötü...

Bu kare üzerinden vurdular, Tuba Ünsal’a acımadılar

Eski manken Tuba Ünsal, sosyal medya hesabından kısa bir süre önce gerçekleştirilmiş bir çekimden kare paylaştı.

10 Eylül 2018 Pazartesi 15:12
Bu kare üzerinden vurdular, Tuba Ünsal’a acımadılar

İki çocuk annesi Tuba Ünsal, tiyatro konusundaki başarısını Kürk Mantolu Madonna oyununu sahneye koyarak göstermiş ve sadece sahne üzerinde değil sahne gerisinde üstlendiği sorumlulukla da pek çok kişi tarafından taktir edilmişti. İşten kalan zamanlarını çocuklarına ve dergi çekimlerine ayıran Ünsal, son olarak yine bu tarz bir çekime ait kare paylaştı. Ancak takip ettikleri ünlülerin neredeyse paylaştığı her fotoğrafına olumsuz yorum yapmaktan geri durmayan bazı kullanıcılar, Tuba Ünsal’ın ayağı hakkında son derece incitici ifadeler bulunan satırlar paylaştı. İşte onlardan bazıları:

“Ayaklar 43 numara mı?”

“Fırıncı küreği… Bu nasıl ayak ablam”

“Ayaklar 41 numara var ama yine de güzel kadın”

“Tuba Hanım ayaklarınızın vergisini ödüyor musunuz?”

banner22
Anahtar Kelimeler:
Tuba ÜnsalHaberKKTC
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ziynet Sali korkuttu! Sahnede bayıldı...
Ziynet Sali korkuttu! Sahnede bayıldı...
O Ses Türkiye'de Yıldız Tilbe'nin yerine gelen isim beli oldu
O Ses Türkiye'de Yıldız Tilbe'nin yerine gelen isim beli oldu
Kenan Işık’tan sevindiren haber!
Kenan Işık’tan sevindiren haber!

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim