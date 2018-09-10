Bu kare üzerinden vurdular, Tuba Ünsal’a acımadılar

İki çocuk annesi Tuba Ünsal, tiyatro konusundaki başarısını Kürk Mantolu Madonna oyununu sahneye koyarak göstermiş ve sadece sahne üzerinde değil sahne gerisinde üstlendiği sorumlulukla da pek çok kişi tarafından taktir edilmişti. İşten kalan zamanlarını çocuklarına ve dergi çekimlerine ayıran Ünsal, son olarak yine bu tarz bir çekime ait kare paylaştı. Ancak takip ettikleri ünlülerin neredeyse paylaştığı her fotoğrafına olumsuz yorum yapmaktan geri durmayan bazı kullanıcılar, Tuba Ünsal’ın ayağı hakkında son derece incitici ifadeler bulunan satırlar paylaştı. İşte onlardan bazıları:

“Ayaklar 43 numara mı?”

“Fırıncı küreği… Bu nasıl ayak ablam”

“Ayaklar 41 numara var ama yine de güzel kadın”

“Tuba Hanım ayaklarınızın vergisini ödüyor musunuz?”