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Bu kez kendisi açıkladı... Acun Ilıcalı, bir kulüp daha satın alıyor!

08 Aralık 2022 Perşembe 23:10
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Bu kez kendisi açıkladı... Acun Ilıcalı, bir kulüp daha satın alıyor!



Championship ekiplerinden Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, bir futbol kulübü daha alacağını açıkladı. Ilıcalı, "Fikrim genç yeteneklerimizi geliştirmemize yardımcı olabilecek başka bir takım almak" dedi.

Hull City'nin patronu Acun Ilıcalı, genç oyuncuları yetiştirebilme amacıyla bir kulüp daha alacağını açıkladı.

BAŞKA BİR TAKIM DAHA ALIYOR

Ilıcalı, "Fikrim genç yeteneklerimizi geliştirmemize yardımcı olabilecek başka bir takım almak. Bunu başararak gençlerimize yardımcı olacak bir takım ve ayrıca o ligde birkaç genç oyuncuyu daha kadroya katmak istiyorum. Rekabetçi maçlarda kendilerini geliştirerek daha yüksek seviyelere çıkmamıza yardımcı olurlar. Bu benim başka bir hayalim ve bunu gerçekleştirmeye çalışıyorum. Umarım başarabiliriz" ifadelerini kullandı.

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