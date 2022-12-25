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Bu nasıl gelenek? Gerdek gecesinde odaya...

Dünyanın birçok yerinde evlilik söz konusu olduğunda oldukça çeşitli bir çok gelenek olduğu aşikar. Ancak Afrika'da uygulanan bir gelenek duyanları şaşkına çeviriyor. İddiaya göre bölgenin bazı köylerinde düğünden sonra gerdek gecesinde gelinin yakın bir kadın akrabası ya da annesinin de girdiği söylendi.

25 Aralık 2022 Pazar 13:42
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Bu nasıl gelenek? Gerdek gecesinde odaya...



Evliliğe ilişkin geleneklerin en sıradışı şekilde uygulandığı kıtaların başında Afrika'da, ülke genelinde yaygın olan bir gelenek, herkesi şoke etti. Özellikle Afrika'nın ücra köşelerindeki köylerde uygulandığı söylenen bu geleneğe göre düğünden sonra gelin ve damadın odasına köyün en yaşlı kadını, gelinin bir kadın akrabası ya da annesi de giriyor. Bu uygulamanın amacı ise gelinin veya damadın yanlış bir şey yapmasını önlemek ve birbirlerine zarar vermelerine engel olmak.

HERKES KABUL ETMİŞ

Yaşlı kadınlar, bu eşlik esnasında gelin ve damat ile tecrübeleri hakkında paylaşımlarda bulunuyor. Bu gelenek Afrika'da o kadar sık uygulanıyor ki, neredeyse herkes tarafından kabul edilmiş. Geleneği reddedenlerin sayısının ise oldukça az olduğu iddia ediliyor.

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