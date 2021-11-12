Künye
Kıbrıs 22
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Toz duman oldular!
Toz duman oldular!
37 suç kaydı varmış
37 suç kaydı varmış
Goodluck cezaevine gönderildi
Goodluck cezaevine gönderildi
Sapık cezaevine gönderildi
Sapık cezaevine gönderildi
İranlıyım Diyen Nijerya Uyruklu Şahsa 1 Gün Tutukluluk
İranlıyım Diyen Nijerya Uyruklu Şahsa...
banner107
Flaş Haber
Zaroğlu UBP'ye mi geçiyor?
Kapat

Bu uçak tamamen özel sefer düzenliyor!

Amerika Birleşik Devletleri’nin Las Vegas şehrinde faaliyet gösteren bir şirket oldukça ilginç bir yöntemle müşterilerine memnun etmeye çalışıyor. İki motorlu Cessna uçağını özel seferler için kullanan şirket havada sevişmek isteyenlere hizmet veriyor.

12 Kasım 2021 Cuma 16:26
79 Okunma
Bu uçak tamamen özel sefer düzenliyor!
banner108

Pilot Anthony Blake ve ortağının kurduğu ‘Love Cloud’ isimli şirket düzenledikleri özel seferler ile tüm dünyanın dikkatini çekmeyi başardı.

Hayat arkadaşıyla romantik dakikalar geçirmek isteyen kişilerin tercih ettiği uçuş yaklaşık 45 dakika sürüyor.

Şirket müştelerinden tek bir sefer için 995 dolar (yaklaşık 9 bin 882 lira) talep ediyor. Pilot Anthony Blake’in yönetimindeki uçakta yolcular 1600 metre yükseğe çıkıyor. 45 dakikanın yeterli olmadığını durumlarda yolculuk devam ediyor ve ekstra 1,5 saat için 1495 dolar (14 bin 850 lira) daha ödeme yapılıyor.

İLGİNÇ OLAYLARA SAHNE OLDU

Uçakta tek bir sefer için 6 yolcu yer alabiliyor. Yolcuları uçağın içinde kırmızı saten nevresimli çift kişilik bir yatak karşılıyor. Kemerler kalkıştan sonraki iki dakika içinde açılabiliyor. Pilor Blake, uçuş sırasında ses duyulmasına engel olacak kulaklıklar takıyor ve kokpit ile yolcuların arasındaki siyah perdeden sürüşünü yapıyor.Bazen eşlerden birinin yer ayırtarak sürpriz yaptığı ancak diğerinin o gün kendisini iyi hissetmediği için kalkıştan birkaç dakika sonra inmek istedikleri durumlarla karşılaştığını anlatan Blake, “Eşinin kendisini aldattığını öğrenip boşandıktan sonra ‘kıskandırmak amacıyla’ yeni sevgililerle katılarak fotoğraf çektirip eski eşlerine yollayanlar da oldu” dedi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yeni evinin kirası 80 bin TL!
Yeni evinin kirası 80 bin TL!
Royal Marina’da Muhteşem Gece
Royal Marina’da Muhteşem Gece
Guinness Rekortmeni olmayı başardı
Guinness Rekortmeni olmayı başardı
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim