Bülent Ersoy'a 10 metre derinliğinde, şifreli, asansörlü mezar

Bülent Ersoy, geçen yıl vefat eden babası Fikret Erkoç’un mezar yerinin kazıldığı sırada yanında bulunan kişilere “Dar değil mi? Eee ben ne olacağım? Ben standarta sığmam ki” şeklinde soru sormuş, bunun üzerine Ersoy'un patronu ve yakın dostu olan Fevzi Siverek de “Sana daha büyük yapacağız.” demişti. Bu mezar sohbeti gündem olmuştu.

Hafta sonu katıldığı bir açılışta Bülent Ersoy’a, mezar başındaki bu sohbet hatırlatıldı. Muhabirlerin “Mezar yeriniz belli mi? Önceden planladınız mı?” sorusu üzerine Ersoy, "Sayın İçişleri Bakanı'ndan istirham ettim. Evet, mezar yerim belli” dedi ancak detay vermedi.

Bu konuşma gündem olunca Bülent Ersoy’ un yakın dostu ve patronu Fevzi Siverek Al Sana Haber’ e bağlanarak konu hakkında kimsenin bilmediği detayları canlı yayında açıkladı.

Fevzi Siverek “Normalde yaşayan bir insana mezar yeri almak hem dinimiz gereği hem de yaşayan bir insanın alınan yere gömüleceğini düşünmek çok şık bir durum değil. Ama malumunuz Türkiye’ de bir gelenek vardır. 4-5 kişilik bir aile kabristanı alınıp yapılır. Malumunuz Bülent Ersoy’ un babasının defin işlemi sırasında mezar başında bir konu oldu. Bülent Hanım çok kıymetli İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu’ya bir ricada bulunup, kendileri de teveccüh buyurmuş ve gereğini yapacağını söylemişler. Kendilerine hem kendi adıma hem de Bülent Hanım adına sizin aracılığınızla teşekkürlerimi iletiyorum." dedi.

Siverek "Bülent Hanım’ a Zincirlikuyu’dan bir mezar yeri ayarlamışım. Ama hayranları ulaşmasın diye biraz derin yapacağız. Derin yapacağımız için Bülent Hanım’ ın mezarını asansörlü yapacağız. Asansörle aşağı indireceğiz. Asansörde şifreli olacak. Bir de mezarını sade yapacağız. Biliyorsunuz dinimiz de çok şatafata müsaade etmez. Allah geçinden versin tabi kimin ne zaman öleceği belli olmaz. Eğer benden önce Hakk’ ın rahmetine kavuşursa böyle bir projemiz var. Bülent Ersoy’ u gömmek istemem tabi benim 27 senelik hem dostum hem ailem. Bizden önce vefat ederse 3 kişilik mezar yeri hazır" diye konuştu.

Siverek “Bir bütçe ayırdık evet. Benim bu söylediğim mezarın bitmesi, sistemi vs. yaklaşık 1,5 Milyon TL tutar” dedi. Bülent Ersoy'a 10 metre derinlikte mezar yapılacağı öğrenildi.

Kaynak : T 24