“DİĞER TARAFA AZ KALDI”
Şarkı aralarında dinleyicileriyle sohbet eden Bülent Ersoy “Ben yirmi – yirmi beş yıl daha yaşamam. Diğer tarafa az kaldı. Bu dünya ile kontratımız bitiyor. Zeki Müren ve Müzeyyen Senar’ın yanına gidip beraber şarkı söyleyeceğim.” sözleriyle manidar bir açıklamaya imza attı.
Bülent Ersoy: Diğer tarafa az kaldı
Sanatçı Bülent Ersoy önceki gece Sarıyer'de bulunan bir mekanda sevenleriyle buluştu. Ersoy, manidar açıklamalarda bulundu.
19 Ocak 2019 Cumartesi 16:37
“DİĞER TARAFA AZ KALDI”