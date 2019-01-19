Bülent Ersoy: Diğer tarafa az kaldı

Ünlü sanatçı mor tonlarının hakim olduğu pullu ve fiyonklu elbisesiyle alkışlar eşliğindeye çıktı.ine “Bir Ben Bir Allah Biliyor” şarkısı ile başlayarak hayranlarına muhteşem bir gece yaşattı., parmağındaki yüksek karat taşlı yüzükle dikkatleri üzerine çekerken unutulmaz parçalardan “Çile Bülbülüm”ü de seslendirdi.

“DİĞER TARAFA AZ KALDI”



Şarkı aralarında dinleyicileriyle sohbet eden Bülent Ersoy “Ben yirmi – yirmi beş yıl daha yaşamam. Diğer tarafa az kaldı. Bu dünya ile kontratımız bitiyor. Zeki Müren ve Müzeyyen Senar’ın yanına gidip beraber şarkı söyleyeceğim.” sözleriyle manidar bir açıklamaya imza attı.