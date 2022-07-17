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Bülent Ersoy sahnede bayram harçlığı dağıttı!

Türk Sanat Müziği'nin Diva'sı Bülent Ersoy, Bodrum'da bir restoranda sahne aldı. Şarkılarının çoğunu mikrofonsuz çıplak sesle okuyan usta sanatçı, dinleyicilerden büyük alkış aldı.

17 Temmuz 2022 Pazar 22:31
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Bülent Ersoy sahnede bayram harçlığı dağıttı!
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Bodrum'da müzikseverlerle buluşan Bülent Ersoy, “Bugüne değin her sahnem full dolmuştur. Ben sahnede yaşıyorum ve yaşatıyorum. Ayrıca bir sanaatkar olarak her sahnemin böylesine izdiham dolu olmasından gurur ve mutluluk duyuyorum” dedi.

SAFİYE SOYMAN'A BAYRAM HARÇLIĞI

Kendisini dinlemeye gelen Safiye Soyman’ı sahneye alarak bayramlaşan Diva, meslektaşına bayram harçlığını vermeyi ihmal etmedi. Sahnede tüm orkestra ekibine de çantasından çıkardığı parayı bayram harçlığı olarak dağıtan Bülent Ersoy, dinleyicilerinin alkış ve tezahuratları eşliğinde sahneden indi.

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