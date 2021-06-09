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Bülent Ersoy, Türkiye'de olmayan iki çantaya toplam 23 bin 400 dolar ödedi

Şarkıcı Bülent Ersoy'un Türkiye'de olmayan iki çantaya toplam 23 bin 400 dolar ödediği belirtildi. Yol ve konaklama masraflarıyla birlikte Ersoy'a çantaların maliyeti neredeyse 250 bin TL oldu.

09 Haziran 2021 Çarşamba 11:19
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Bülent Ersoy, Türkiye'de olmayan iki çantaya toplam 23 bin 400 dolar ödedi

Şarkıcı Bülent Ersoy, Türkiye'de olmayan iki çanta içine yaklaşık 250 bin TL'yi gözden çıkardı. 

Günaydın'ın haberine göre Ersoy'un çok istediği iki çanta Nice ve Katar'da bulununca Bülent Ersoy'un yakın dostu Ebru Erten, harekete geçti.

Erten, çantalar için önce Fransa'ya ardından Dubai'ye uçtu. Biri 7 bin 800; diğeri ise 15 bin 600 dolar olan iki çantaya toplamda 23 bin 400 dolar yani yaklaşık 200 bin TL ödendi.

Yol ve konaklama masraflarıyla birlikte çantaların maliyeti neredeyse 250 bin TL olduğu belirtildi.

Anahtar Kelimeler:
Bülent Ersoy
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