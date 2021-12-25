Bülent Ersoy'un taksi krizi!

Alışveriş yapmak için Nişantaşı'na giden Bülent Ersoy, evine dönmek için taksi bulamayınca ortalığı birbirine kattı. Bağırarak üşüdüğünü söyleyen Diva'nın yardımına ise mekanda çalışanlar yetişti.