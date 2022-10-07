Künye
Kıbrıs 26
parçalı az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS CANLI YAYIN
7 ay hapis yatacak!
7 ay hapis yatacak!
Camları indirdi...
Camları indirdi...
Lefkoşa'da çocuğa cinsel istismar!
Lefkoşa'da çocuğa cinsel istismar!
Hem kardeşini hem de yengesini bıçakladı
Hem kardeşini hem de yengesini...
Odey cezaevini boyladı!
Odey cezaevini boyladı!
banner107

Bülent Ersoy ve Ajda Pekkan kavgası yeniden!

Altı yıl küs Bülent Ersoy ile Ajda Pekkan, iki yıl önce barışmıştı. Ancak Diva ile Süperstar arasında gerilim yeniden alevlendi. Bülent Ersoy, Ajda Pekkan'ın ortak modacıları Burcu Sedef'i kasıtlı olarak evinde tuttuğunu iddia ederek, "Ajda Hanım'ın Bizans oyunları vardır" diyerek açtı ağzını yumdu gözünü. Ajda Pekkan, Ersoy'a Mevlana'nın sözüyle karşılık verince ortalık iyice karıştı.

07 Ekim 2022 Cuma 12:37
55 Okunma
Bülent Ersoy ve Ajda Pekkan kavgası yeniden!



Bülent Ersoy 2013 yılında kendisine selam vermeyen Ajda Pekkan’a “hödük ve ucube” diye hakaret etmiş, ikili 2018’de barışmıştı. Ersoy bu kez de Pekkan’ın konser kıyafetlerine kafayı taktı.

“BABAM GİYSE TAŞ OLUR”

Bülent Ersoy telefonla bağlandığı bir televizyon programında “İki tane ibici (varis) çorabı babam da giyse taş gibi olur” sözleriyle göndermede bulundu. Ersoy ayrıca “Ajda Pekkan’ın Almanya’da biletleri satılamayınca 3 konseri de iptal oldu” iddiasında bulundu.

AJDA PEKKAN'DAN CEVAP GECİKMEDİ

Bu sözleri duyan Ajda Pekkan ise Bülent Ersoy’a Mevlana’nın şu sözüyle karşılık verdi: “Kimi sabrından susar, kimi saygısından kimi de sevgisinden.”

646ax4z

Ersoy’dan Pekkan'a cevap gecikmedi. Bülent Ersoy, Ajda Pekkan'ı alıntılayarak, “Her suskunluk saygı, sevgi, edep değildir! Bu suskunluk mağdur ettiğin, zarar verdiğin için vicdani bir suskunluk ve etik olmayan davranışının psikolojik suskunluğu olmasın! Her susan edebinden değil, bazen suçluluktan susar!” dedi.

65a46Z

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
MasterChef Gamze’ye sabotaj suçlaması!
MasterChef Gamze’ye sabotaj suçlaması!
Sakallı kadın, tıraş olmamaya yemin etti!
Sakallı kadın, tıraş olmamaya yemin etti!
Usta oyuncudan acı haber!
Usta oyuncudan acı haber!










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim