Künye
Kıbrıs 28
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
KKTC’deki mallarını satmak isteyen Rumları 134 bin Euro dolandırdı
KKTC’deki mallarını satmak isteyen Rumları...
Ölümlü kazada karar açıklandı
Ölümlü kazada karar açıklandı
Konser alanında cinsel saldırıda bulundu
Konser alanında cinsel saldırıda bulundu
İnşaattan çalıp, hurdacıya sattılar
İnşaattan çalıp, hurdacıya sattılar
Aracından kokain çıktı!
Aracından kokain çıktı!
Flaş Haber
Bakanlar Kurulu toplanıyor
Kapat

Bülent Ersoy’un mezarlıktaki anları gündem oldu!

Bülent Ersoy'un mezarlık kazılırken başında oturduğu anlar sosyal medyada gündem oldu. Ersoy mezar yerine bakarak "Çok dar değil mi? E ben ne olacağım?" deyince aldığı yanıt olay oldu. İşte Bülent Ersoy’un mezarlıktaki çok konuşulan diyaloğu...

24 Mayıs 2022 Salı 12:15
540 Okunma
Bülent Ersoy’un mezarlıktaki anları gündem oldu!

Gerek giydiği kürklerle gerek sahnedeki hareketleri gerekse tarzıyla adından söz ettiren Diva Bülent Ersoy'un bir mezarlık anı sosyal medyada gündem oldu. Mezarlığın kazıldığı sırada mezar başında siyahlar içinde oturarak bekleyen Ersoy mezar yerini küçük buldu.

Bülent Ersoy’un "Çok dar değil mi?" sorusuna "Yok standart" yanıtını alması sonrası verdiği tepki olay oldu. Ersoy "E ben ne olacağım? Ben standarda sığmam ki?" dedi.

Ersoy'un yanında duran kişi ise "Sana daha büyük yapacağız" yanıtını verdi.

Sosyal medyada gündem olan bu diyalog defalarca kez paylaşıldı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Seren Serengil Gülşen'in kıyafetine ateş püskürdü!
Seren Serengil Gülşen'in kıyafetine ateş püskürdü!
Seda Ocak'tan Survivor dönüşü olay yaratan paylaşım!
Seda Ocak'tan Survivor dönüşü olay yaratan paylaşım!
Pakize Suda ile ilgili üzücü haber!
Pakize Suda ile ilgili üzücü haber!










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim