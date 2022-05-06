Bülent Serttaş'tan Gülşen yorumu!

Kadın şarkıcıların sahne kıyafetleri tartışılmaya devam ediyor. Gülşen'e tepki gösteren ve "Külotla da sahneye çıkmasınlar” diyen İzzet Yıldızhan'dan sonra Bülent Serttaş da bu konuda yorumunu esirgemedi.

Geçtiğimiz ay Ukraynalı modelle klip çeken Bülent Serttaş, Gülşen’in sahne kıyafeti ile ilgili sorulara şöyle yanıt verdi:

Bir insan kendisine yakışanı yapacak. Yapıyorlar da zaten. Eşi ona müsaade ediyorsa, bizim ona bir şey söylememiz haddimiz değil. Her şey ortada. Yakıştırıyor kendisine... Ama yine de edep denilen bir şey var onu da aşmamak lazım."