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"Bunu yapmak çılgınlık"

03 Mayıs 2022 Salı 10:04
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"Bunu yapmak çılgınlık"

Yeni çıkan haberlere göre Amber Heard, eski kocası Johnny Depp tarafından açılan iftira davasında bir hafta boyunca hakkında çıkan 'kötü manşetler' nedeniyle halklar ilişkiler ekibini kovdu.

2018 yılında yayınlanan bir Washington Post haberinde Amber Heard, adını vermeden Johnny Depp'in 'aile içi istismarı temsil eden bir kamusal figür' olduğunu iddia etmişti. Karayip Korsanları filminin yıldızı da kariyerini mahvettiğini iddia ederek Heard aleyhine 50 milyon dolarlık dava açmıştı. Heard buna 100 milyon dolarlık karşı davayla yanıt verdi ve Depp'in ifadesi sırasında mahkeme salonunda üç hafta sessizce oturduktan sonra, muhtemelen Çarşamba günü en kısa sürede savaşa başlamaya hazırlanıyor. Depp, taciz iddialarını reddediyor. Heard'ın avukatları ise aktörün sürekli içmesi ve ne olduğunu hatırlayamayacak kadar sarhoş olması nedeniyle bu tür inkarların inandırıcı olmadığını söylüyor.

'HEARD HÜSRANA UĞRADI'

Heard, Precision Strategies isimli şirket tarafından temsil ediliyordu ve hızlı bir kararla Los Angeles merkezli danışmanlık firması Shane Communications ile anlaştı. Hakkında daha olumlu haberler çıkması umuduyla böyle bir adım atan Heard'in, bu süre zarfında kürsüye çıkıp ifade vermesi bekleniyor. İsmi açıklanmayan bir kaynak, haberi ilk bildiren New York Post'a “Kötü manşetlerden hoşlanmıyor” dedi. Gazeteye konuşan başka bir kaynak, 36 yaşındaki Heard'in 'hikayesinin etkili bir şekilde anlatılmamasından dolayı hüsrana uğradığını' söyledi.

'SIRF MANŞETLER KÖTÜ DİYE EKİP DEĞİŞTİRMEK ÇILGINLIK'

Virginia'da 11 Nisan'da başlayan ve üç hafta daha sürmesi planlanan dava, şimdiye kadar 58 yaşındaki Depp'in aile içi tacize uğradığını iddia ettiği ifadeleriyle geçildi. Hatta Depp, Heard'le bir tartışması sırasında yüzündeki yaraları ayrıntılı olarak tarif etti. Halkla ilişkiler firması değişikliği, sosyal medyanın aniden Heard'a karşı dönmesine sebep olan, Depp tanıklarının birkaç gün süren mahkeme ifadelerinin ardından geldi. Bir kriz iletişimi uzmanı, yeni halkla ilişkiler şirketinin anlatıyı değiştirmek için ciddi bir çalışma içine gireceklerini söyledi. Pete Buttigieg'in 2020 başkanlık kampanyasının kıdemli iletişim direktörü Lis Smith, "Sırf manşetleri beğenmediğiniz diye böyle bir davanın ortasında ekip değiştirmek çılgınlık. Üç hafta içinde halkın fikrini değiştiremezsiniz" dedi.

'BAĞIŞ KONUSUNDA YALAN SÖYLEDİ' İDDİASI

Heard'in hayırsever olarak güvenilirliği de 3.5 milyon dolarlık boşanma anlaşmasını söz verdiğinin aksine hayır kurumlarına bağışlamadığı iddiasıyla sarsıldı. Görünüşe göre sadece 1.3 milyon dolar bağışlamıştı ve bunun büyük bir kısmı eski erkek arkadaşı milyarder Elon Musk'tan gelmiş gibi görünüyordu. Amber'in "büyük" ödülünü alan Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği'nin (ACLU) baş işletme görevlisi Terence Dougherty'ye göre, Musk'a bağlı bir Vanguard fonundan 500 bin dolar geldi.

DIŞKIDAN KOPAN PARMAĞA KADAR AKILALMAZ İDDİALAR

Heard, mahkeme salonunda kameralara izin verilmesini hiçbir zaman istemedi ancak Depp'in ekibi bunun için zorladı ve kazandı. Duruşma şimdiye kadar her türlü tuhaf davranışı her iki tarafça da şoke edici iddialarla dolup taşıyor. Depp, eski sevgilisini bir saldırganlık eylemi olarak yataklarına dışkı bırakmakla bile suçladı. Şimdiye kadar tanıklıklar arasında kopmuş parmakların fotoğrafları, dışkı resimleri, kavgaların ve öfke nöbetlerinin videoları ve hatta Hollywood yıldızının penisiyle ilgili bir tartışma da yer aldı.

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