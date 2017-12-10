Burak Yılmaz'ın da içinde bulunduğu araç takla attı

İstanbul Sarıyer'de bir araç kontrolden çıkarak park halindeki başka bir araca çarptı. Kazanın görgü tanığı, araçtan futbolcu Burak Yılmaz'ın çıktığını söyledi: "Ambulans ister misiniz diye sordum. Yok dedi." Burak Yılmaz'ın kaza yaptığını doğrulayan menajeri Ogan Tarhan, futbolcunun durumunun iyi olduğunu açıkladı.

İstanbul Sarıyer'de yaşanan kaza saat 05.00 sıralarında meydana geldi. 34 ET 0056 plakalı lüks spor otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu kontrolden çıktı. Araç taklalar atarak yolun bitişiğindeki alanda park halinde bulunan cipe çarptı. Kazayı yara almadan atlattığı sanılan sürücü, iddiaya göre dakikalar sonra olay yerine gelen başka bir araca binip bölgeden uzaklaştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri her ters dönmüş haldeki lüks otomobil ile cipin içini kontrol etti. Ne polis ne de itfaiye, araçta ve çevrede sürücüyü bulabildi.

'SELÇUK İNAN'LA BİRLİKTE BİNDİ MİNİBÜSE GİTTİ'

DHA'nın haberine göre, kazanın görgü tanığı Ahmet Güler, "Araç buradan geldi. Baktım araba takla atarak bariyerleri aştı. Cipe çarptı, ters döndü. İçindekinin Burak olduğunu da bilmiyordum. Koştum zaten kapıyı açtım çıktı. Ambulans ister misiniz? diye sordum. 'Yok' dedi. Burak Yılmaz'dı. Daha sonra siyah bir minibüs geldi. Galiba Selçuk İnan'la, Olcan Adın da geldiler. Burak'ı aldılar, götürdüler. Durumu iyiydi. Herhangi bir şeyi yoktu. Selçuk İnan'la birlikte bindi minibüse gitti. Ben o sırada karşı yoldaydım" diye konuştu.

​Öte yandan kazadan yaklaşık 3 saat önce Burak Yılmaz'ın sosyal medyadan Selçuk İnan ve Olcan Adın'la çekilmiş bir fotoğraf paylaştığı görüldü. Polis ekipleri, aracın sürücüsüne ulaşmak için çalışma başlattı.

Sarıyer'de sabah 05:00 sularında meydana gelen ve sürücüsü belirlenemeyen bir kazanın görgü tanığı Ahmet Güler, sürücünün Burak Yılmaz olduğunu söyledi. (DHA) — De Marke Sports (@demarkesports) 10 Aralık 2017

BURAK YILMAZ'IN MENAJERİ: DURUMU GAYET İYİ

Burak Yılmaz'ın kaza yaptığını doğrulayan menajeri Ogan Tarhan, Yılmaz'ın durumunun iyi olduğunu söyledi.

Fanatik gazetesinin haberine göre Tarhan, "Allah'a şükür Burak Yılmaz'ın durumu şu anda gayet iyi, bir sıkıntı yok" ifadesini kullandı.

TRABZONSPOR'DAN BURAK YILMAZ AÇIKLAMASI

Trabzonspor Kulübü de trafik kazası geçiren Burak Yılmaz'ın sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı. Açıklamada, "Futbolcumuz Burak Yılmaz, Kasımpaşa maçından sonra takıma verilen bir günlük izin nedeniyle İstanbul'da kalmış, dün gece aracıyla seyir halindeyken maddi hasarlı trafik kazası yaşamıştır. Sağlık durumu gayet iyi olan oyuncumuz Burak Yılmaz'a geçmiş olsun dileklerimizi iletir, kamuoyuna saygıyla duyururuz" denildi.

ARAÇ TERİM'İN DAMADINA AİT

34 ET 0056 plakalı aracın Fatih Terim'in damadı Volkan Bahçekapılı'ya ait olduğu belirlendi.