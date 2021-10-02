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Burak Yörük'ten şok eden aldatılma itirafı!

Aşk Mantık İntikam'ın Çınar'ı Burak Yörük, aldatılma itirafıyla ağızları açık bıraktı. Burak Yörük'ü kim aldattı? İşte detaylar...

02 Ekim 2021 Cumartesi 18:30
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Burak Yörük'ten şok eden aldatılma itirafı!
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Youtube'da yayınlanan Sıkı Muhabbet programına konuk olan Burak Yörük, özel hayatı ve iş yaşamına dair soruları yanıtladı.

Samimi açıklamalarıyla dikkat çektiği programda ünlü oyuncu, "Çok gerçek bir hayat yaşadım. Hayat da beni gerçek olmak zorunda bıraktı. Herkesin yaşadığı problemlere sahiptim" dedi.

"ÇAPKIN KELİMESİNDEN HOŞLANMIYORUM"

Burak Yörük'ten şok eden aldatılma itirafı!

Özel hayatıyla ilgili söylemleriyle de dikkati çeken Burak Yörük, "Kadın ilgisinden eksik kalan ya da buna ihtiyaç duyan biri değildim hiçbir zaman. Çapkın kelimesini kendime yakıştırmıyorum. Hayal ettiğim, yürüdüğüm yoldaki Burak'a hiç yakışmıyor" diye konuştu.

"BENİ DE ALDATTILAR"

Burak Yörük, "Aldatıldım. Mesajlardan yakaladım" itirafıyla da sevenlerini şaşırttı.

"SARIŞIN OLDUĞUM İÇİN..."

Burak Yörük'ten şok eden aldatılma itirafı!

Genç oyuncunun bir diğer itirafı ise fiziki özelliklerinin kariyerini etkilediği yönünde oldu. Burak Yörük, "Sarışın olduğum için proje kaybettiğim oluyordu. Sebebini söylemiyorlardı ama rolü alanı gördüğümde anlıyordum" dedi.

Burak Yörük son olarak Avusturya'da yaşayan Türk model Elif Aksu ile aşk yaşamıştı.

Burak Yörük'ten şok eden aldatılma itirafı!

Son Güncelleme: 02.10.2021 23:50
Anahtar Kelimeler:
Burak Yörük
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