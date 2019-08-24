Oyucunun son görüntüsü olay oldu. Oldukça kilo verdiği dikkat çeken Büşra Pekin, 6 yılda 12 kilo verdiğini söyledi.

Büşra Pekin'in son görüntüsü olay oldu!

Uzun süredir ABD’de yaşayan Büşra Pekin, sevgilisi Ersay Üner’le Nişantaşı'nda görüntülendi.

Oyuncunun verdiği kilolar dikkat çekti. Oldukça zayıfladığı görünen Büşra Pekin, 6 yılda 12 kilo verdiğini söyledi.

Oyuncu, “Sağlıklı bir diyet programı uyguladım ve spor yaptım. Altı yılda 12 kilo verdim. Benimkisi bir anda olmadı” açıklamasını yaptı. (gecce)