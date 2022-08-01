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Çağlar Ökten'in küçük oğlunu sinirlendiren yorum!

Seda Sayan'ın kendisinden 27 yaş küçük Çağlar Ökten ile evliliği sık sık gündeme geliyor. Son olarak kayınvalidesiyle pozu konuşulan Seda Sayan şimdi de Çağlar Ökten'in küçük oğlunun bir takipçiye verdiği yanıtla gündemde. Çağlar Ökten'in küçük oğlun Arthur sinirlendiren yoruma "Seda benim annem değil" yanıtını verdi.

01 Ağustos 2022 Pazartesi 13:31
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Çağlar Ökten'in küçük oğlunu sinirlendiren yorum!
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Ünlü şarkıcı Seda Seda geçtiğimiz mayıs ayında kendisinden 27 yaş küçük Çağlar Ökten ile nikah masasına oturmuştu. Seda Sayan, evlendikten sonra eşinin ilk evliliğinden olan oğlu Artur’u sosyal medyadan takibe aldı. İkilinin arasının iyi olduğu biliniyordu.

Geçtiğimiz günlerde kayınvalidesiyle pozlarını da paylaşan Seda Sayan'ın eşinin oğlu bir yoruma ise kızdı.
Artur’un hemen hemen her paylaşımını beğenen ve yorum yapan Seda Sayan, Artur’un son paylaşımına da yorum yaptı. Bir takipçi ise Arthur'a ‘’Sırtın yere gelmez oğlum Seda annen var bu hayatta’’ yorumunu yaptı.

ÇAĞLAR ÖKTEN'İN OĞLU KIZDI

Artur Ökten ise yoruma kızarak "1- Seda benim annem değil ben ona abla diyorum! 2- Benim sırtım gerçek annem sayesinde yere değmez o benim arkamda, Seda abla değil!’’ yorumunu yaptı.

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