Çalışanına şeftali emojisi gönderen yöneticiye rekor tazminat cezası

İngiltere’nin Leeds kentinde yaşanan ve mahkemeye giden olayda bir yönetici yanında çalışan kadını taciz ettiği gerekçesiyle para cezası ödemeye mahkum oldu.

İsmi açıklanmayan yöneticinin, yanında çalışan kadını takip ettiği ve telefonu üzerinden birçok kez şeftali emojisi gönderdiği ortaya çıktı. Şeftali emojisinin cinsellikle bağlantısı olduğunu söyleyen kadın, ” Onurum kırıldı” açıklamasını yaptı.

Aynı zamanda evli olduğu da belirtilen, yöneticinin genç kadınla ilişkiye girmek istediği ve sık sık tacizde bulunduğu da öğrenildi. Bir ulaştırma şirketinde yaşanan olay sonucunda genç kadına 420 bin pound (yaklaşık 8.8 milyon TL) tazminat ödenmesine karar verildi.

Yıllık 55 bin pound maaşla işe kısa bir süre önce başlayan kadın, mesaj ve tacizden dolayı çok rahatsız olduğunu ve utandığını söyledi. Bu konuyu arkadaşlarıyla da paylaştığını dile getiren kadın, “Başta yakın arkadaştık fakat daha sonra benimle aşk yaşamak istediğini söyledi ve bana şeftali emojileri attı” dedi.