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Çalışkan bu defa mini şortuyla gündeme geldi

Survivor 2021 programı ile adını duyuran Aleyna Çalışkan, Survivor 2022 All Star'da yer alan Batuhan Karacakaya ile yakalanmıştı. Çalışkan bu defa mini şortuyla gündeme geldi.

07 Nisan 2022 Perşembe 13:32
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Çalışkan bu defa mini şortuyla gündeme geldi
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Survivor 2021'e Gönüllüler takımında yer alan Aleyna Çalışkan, programın sonlarına doğru Ünlüler takımına geçmişti. Şimdilerde cesur pozlarıyla gündeme gelen Çalışkan mini şortlu pozunu paylaştı.

ALEYNA ÇALIŞKAN MİNİ ŞORTLU POZUNU PAYLAŞTI

Düzgün fiziğiyle dikkat çeken Aleyna Çalışkan son zamanlarda Instagram pozlarıyla gündeme geliyor.

Mini şortuyla paylaşım yapan Çalışkan çok sayıda beğeni aldı.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde eğitim alan Çalışkan geçtiğimiz günlerde havuz başında dekolteli pozunu paylaşmıştı.

Yatak önünde paylaştığı bir diğer dekolteli pozu ise olay olmuştu.

12 yaşından beri sporla ilgilenen Aleyna Çalışkan 24 yaşındadır.

Eski Survivor yarışmacısı Aleyna Çalışkan mini şortlu pozunu paylaştı

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