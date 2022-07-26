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Camdaki Kız'ın Cana'sı 48 yaşındaki Hande Ataizi minik bikinisiyle fit vücudunu sergiledi

Kanal D'nin sevilen dizisi 'Camdaki Kız'da 'Cana Yalçın' karakterine hayat veren Hande Ataizi (48) ve kendisinden 20 yaş küçük sevgilisi Dinç Aydoğdu'nun Bodrum tatili devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde ölümden dönen ünlü çift, birlikte Gölköy'de görüntülendi. Denizin tadını çıkaran Ataizi, fit vücuduyla dikkat çekti.

26 Temmuz 2022 Salı 13:12
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Camdaki Kız'ın Cana'sı 48 yaşındaki Hande Ataizi minik bikinisiyle fit vücudunu sergiledi
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Geçtiğimiz günlerde Dinç Aydoğdu ile içerisinde bulundukları otomobilin aniden alev alması sonucu ölümden dönen oyuncu ve sunucu Hande Ataizi'nin Bodrum tatili sürüyor.

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HaberTürk'ün haberine göre; oğlu Leon ve yaklaşık üç yıldır aşk yaşadığı Dinç Aydoğdu ile birlikte sezonu açan Ataizi, önceki gün Gölköy'de objektiflere yansıdı. Plajda görüntülenen Hande Ataizi ile sevgilisi, birlikte güneşin tadını çıkardı.

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Aydoğdu ile deniz keyfi yapan ünlü oyuncu, bir ara sıcaktan bunalınca kendisini serin sulara bıraktı.

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