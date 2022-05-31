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Canan Karatay’ın gençliği görenleri şaşırttı!

Prof. Dr. Canan Karatay verdiği sağlıklı yaşam önerileriyle gündemden düşmüyor. Obezitenin zararları konusunda bulduğu her fırsatta önemli uyarılarda bulunan Canan Karatay, şimdilerde farklı bir konuyla gündemde. Geçtiğimiz yıllarda katıldığı bir televizyon programında gençlik fotoğraflarının yayınlandığı Canan Karatay’ın o halleri sosyal medyada gündem oldu.

31 Mayıs 2022 Salı 12:32
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Canan Karatay’ın gençliği görenleri şaşırttı!

Prof. Dr. Canan Karatay, bu sefer verdiği sağlık tavsiyeleri ile değil gençlik fotoğraflarıyla gündemde. Yaptığı açıklamalarla gündemden düşmeyen iç hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay'ın yıllar önceki hali görenleri oldukça çok şaşırtıyor.

CANAN KARATAY'IN GENÇLİĞİ

Geçtiğimiz yıllarda bir televizyon programına katılan Prof. Dr. Canan Karatay'ın yaklaşık 60 yıl önce çektirdiği fotoğrafı, şimdilerde sosyal medyada gündem oldu.

Fotoğrafın çekildiği yıllarda 22 yaşında olduğunu söyleyen Canan Karatay’ın gençlik hallerine birbirinden farklı yorumlar geldi.

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Kimi Canan Karatay’ın bakışlarına atıfta bulunarak, “hiç değişmemiş, o zamanda aynıymış” yorumunu yaparken kimileri ise zamanın Prof. Dr. Canan Karatay’a acımasız davrandığını belirten yorumlarda bulundu.

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