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Canlı yayında cinsel organını gösterdi!

İngiltere'de yayınlanan ve çıplak yarışmacıların birbirleriyle flört ettiği televizyon programı Naked Attraction (Çıplak Cazibe) ilginç anlara sahne oldu. Programa katılan bir yarışmacının cinsel organını gösterdiği anlarda şovun sunucusu Anna Richardson ve konuğu fetiş modeli Rara büyük bir şaşkınlık yaşadı.

03 Eylül 2022 Cumartesi 13:07
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Canlı yayında cinsel organını gösterdi!


Channel 4 isimli televizyon kanalında yayınlanan programda yarışmacılar bir bölmede karşılarındaki “çıplak sevgili adayını” parça parça görüyor. Paravanın arkasındaki yarışmacının önce ayaklarını daha sonra bacaklarını, sonra kalçasını, göğsünü ve kafasını gören yarışmacı karşısındaki ile flört ediyor. Programın son bölümü ise bir hayli tuhaf anlara sahne oldu. Bir yarışmacının cinsel organını gösterdiği anlarda sunucu ve konuğunun verdiği tepki sosyal medyanın gündemine yerleşti.

“BU GERÇEK Mİ?”

Sunucu Anna Richardson ve konuğu fetiş modeli Rara, karşılarındaki çıplak yarışmacının cinsel organını gördüğünde verdikleri tepkiyle gündem oldu. Programın sunucusu Richardson yarışmacıyı gördüğünde, “Bu gerçek mi? Vay be! Böyle bir şeyi ilk kez görüyorum” dedi. Programın konuğu Rara ise, o anlarda, “Bu kelimenin tam anlamıyla üçüncü bir bacak” yorumunu yaptı.

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