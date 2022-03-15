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Cansever'den olay itiraf!

Ünlü şarkıcı Cansever, katıldığı programda Almanya'da yaşadığı dönemde 2 yıl bilmeden evli bir şarkıcıyla aşk yaşadığını anlattı. Evli olduğunu bilmediğini söyleyen Cansever, "Beddua etmedim ama hakkımı helal etmem" dedi.

15 Mart 2022 Salı 14:47
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Cansever'den olay itiraf!
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Ünlü şarkıcı Cansever, Haberler.com'a konuk oldu. Özel hayatından bahseden Cansever, yıllardır çektiği çocuk hasretini de anlattı.

"2 YIL AŞK YAŞADIĞIM KİŞİNİN EVLİ OLDUĞUNU ÖĞRENDİM"

Yıllardır ailesine iyi bakmak için çalıştığını söyleyen Cansever, "Ömrün çalışarak geçmiş hiç gönlünü besleyecek biri olmadı mı?" sorusu üzerine "Almanya'da bir Türk'ü seviyordum ve evlenecektik ama adam evli çıktı. Sonra da aşka küstüm. O adam da gece aleminde sevilen bir adamdı. İki senenin sonunda onun evli olduğunu dayısı söyledi. Benim ne kadar iyi biri olduğumu anlayan dayısı her şeyi anlattı. Benim ailem de bu ilişkiyi biliyordu. Hesap sormadım. Ona sadece sana hakkımı helal etmem dedi. O da 'ben ayrılacaktım' dedi sadece. Beddua etmedim ama hakkımı helal etmem. Bana dürüst bir şekilde söyleseydi ben böyle bir şey yapmazdım" dedi.

"EVLADIMIN OLMASINI İSTİYORUM"

Çocuk sahibi olmayı çok istediğini söyleyen ünlü şarkıcı, sözlerine şöyle devam etti: "Evladımın olmasını çok istiyordum. Yuvadan bir çocuk almayı düşünüyordum. Onun için de bir zaman lazım. Ben çok zengin bir sanatçı değilim. Ailemden hariç başkalarına yardım ediyorum onu da sadece Allah biliyor. Bunun da gösterişini yapmam."

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