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Çarşafla gizlemek istemişti!

İbrahim Tatlıses'in kendisinden 49 yaş küçük 21 yaşındaki Berka Gül isminde bir kızla aşk yaşadığı iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü. Bodrum'daki kaza anında Tatlıses'in yanında olan Berka Gül'ün kim olduğu ortaya çıktı. Berka Gül İbrahim Tatlıses'in sevgilisi mi?

01 Ekim 2022 Cumartesi 18:11
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Çarşafla gizlemek istemişti!



Onur Akay geçtiğimiz gün İbrahim Tatlıses hakkında bir iddia ortaya atmıştı. Akay açıklamasında "Hatta İbrahim Bey’in geçtiğimiz ay Bodrum-Yalıkavak yolunda geçirdiği trafik kazasında, arabasında yeni sevgilisi de vardı. Tatlıses'i kurtarma operasyonunda çarşaf gerilerek ne saklandığı da merak konusu olmuştu. Orada, evlenmeyi düşündüğü ve kendisinden 49 yaş küçük olan yeni sevgilisi Berka Gül saklanmıştı. Gül, kazada hafif yaralanmıştı" demişti.

İBRAHİM TATLISES'İN SEVGİLİSİ KİM?

Şule Yazar açıklamasında "Berka, İbrahim Tatlıses’in sevgilisi değil asistanı. Yemek yemesinde yardımcı oluyor… Benim yerime onu görevlendirmiştik" açıklamasında bulundu.

Tatlıses'in asistanı açıklamanın devamında "Berka çok genç bir kız, hukuk öğrencisi, böyle anılması çok doğru değil. Her İbrahim Bey'in yanında görünen kadın sevgilisi gibi anılması hepimizi rahatsız ediyor" dedi.

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