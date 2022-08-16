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Cem Davran'ın acı günü!

Cem Davran'ın geçtiğimiz pazar günü hayatını kaybeden annesi Naciye Ayfer Davran, dün toprağa verildi. Davran'ın cenazesi ikindi namazına müteakip Zincirlikuyu Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.

16 Ağustos 2022 Salı 15:13
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Cem Davran'ın acı günü!


'Ruhsar', 'İki Kere Kiki', 'Babamın Kemikleri', 'Niyazi Bey' gibi birçok dizi ve filmde rol alan oyuncu Cem Davran'ın (58) annesi Naciye Ayfer Davran'dan acı haber gelmişti. Naciye Ayfer Davran, yaşamını yitirmişti.

Habertürk'ten Ferit Tuğluk'un haberine göre; Davran'ın geçtiğimiz pazar günü hayatını kaybeden annesi, dün toprağa verildi.


90 yaşında yaşlılığa bağlı olarak organ yetmezliği nedeniyle hayata gözlerini yuman Naciye Ayfer Davran için, dün Zincirlikuyu Camii'nde cenaze namazı kılındı.

Cem Davran'ın annesi Naciye Ayfer Davran son yolculuğuna uğurlandı - Son dakika magazin haberleri
Ünlü oyuncu, eşi Hilal Davran, çocukları Hürcan ve Ali ile birlikte camii avlusunda taziyeleri kabul etti. Davran ailesini, acılı günlerinde sanat camiasından yakın dostları da yalnız bırakmadı.

Cenazeye Erkan Can, Volkan Girgin, Hakan Gerçek, Hakan Altıner, Onur Özaydın gibi oyuncular katıldı.

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