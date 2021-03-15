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Cem Karaca'nın eşi İlkim Karaca'dan iddialara yanıt

Cem Karaca'nın beşinci ve son eşi İlkim Karaca miras tartışmaları hakkında konuştu. Usta sanatçının mezarı açıldığı için üzgün olduğunu belirten Karaca, "Hayattayken yapılsaydı" dedi. Usta sanatçının Barış Manço ile kardeş oldukları iddialarına da değinen İlkim Karaca, mirası da açıkladı.

15 Mart 2021 Pazartesi 16:09
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Cem Karaca'nın eşi İlkim Karaca'dan iddialara yanıt

Cem Karaca'nın 2001 yılında evlendiği son eşi İlkim Karaca, usta sanatçının önceki eşlerinden Feride Balkan ve oğlu Emrah ile yaşadığı miras krizi hakkında Star TV ekranlarında yayınlanan Demet ve Alişan İle Sabah Sabah programına konuştu.

"17 sene oldu yalan iddialar içimi acıtıyor" diyen İlkim Karaca, "Ben Cem'i kaybettikten sonra saldırıya uğradım. 'Neden bize haber vermedin, medyaya biz açıklama yapacağız' dediler. Hiçbir zaman miras kavgası içinde olmadım eşimin mezarını açtırmadım" ifadelerini kullandı.

Karaca, usta sanatçının mirasını ise şu sözlerle açıkladı:

"Cem kazandığını yiyen, kimin ihtiyacı olsa veren biriydi. Anne babadan kalan iki daire ve şarkı hakları var. Bana 4'te 1 kısmı kaldı ve ben birçok eşyayı almadım. Bazı eşyaları aldım, karşılığında hırsızlık davası bile açtılar."

Mezarın, Feride Balkan ve oğlu Emrah'ın açtırdığını belirten Karaca, "Çocuk için DNA testi yapılacaksa hayattayken yapılsaydı" dedi.

Karaca, usta sanatçının hayattaki dostlarına da sistem etti:

"Geçmişte yaşananları bilip şimdi susan Cem'in arkadaşlarına kırgınım. Onu mezarından çıkartanları durdurmak gerekiyordu. Herkes benden bildi."

İlkim Karaca, Barış Manço ile Cem Karaca'nın kardeş oldukları iddiaları hakkında ise, "Bildiklerimi saklamak kaydıyla şehir efsanesi olarak kalsın" sözlerini dile getirdi.

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