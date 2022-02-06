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Cem Yılmaz: Her şeyi simit üzerinden konuşmaktan zaten şüphelenmek lazım

06 Şubat 2022 Pazar 16:49
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Cem Yılmaz: Her şeyi simit üzerinden konuşmaktan zaten şüphelenmek lazım
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Cem Yılmaz, hayat pahalılığına ilişkin olarak, "Eskiden şey vardı, ödediğiniz vergiler size yol,su,elektrik olarak geri dönüyor !! Bir çok giden memnun ki yerinden, çok seneler geçti dönen yok seferinden. Bence eli. İyhayat pahalılığından yakınmayan biri, ya hırsızdır ya di günler." düşüncesini dile getirdi.

Yılmaz Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Otomobil Avrupa'da bu kadarken bizde niye bu kadar diyosun , 'E var ki alıyon diyo …Lan her şey bu kadar pahalı olmasa sen de alıcan. Her şeyi simit üzerinden konuşmaktan zaten şüphelenmek lazım. 'Bari simit pahalı olmasın' diye ideal mi olur. Peh !" ifadesini kullandı. 

Yılmaz şunları kaydetti:

"İşine bak Ceeam ! Bakıyorum zaten kurumlar vergimi geçen hesapladık da o yüzden konuşuyorum…Yoksa biz de mi “Simit çok pahalı yaa “ diyip sıramızı savalım mı ? Memleket diyorum, zengin, zengin ! Yalnızca bizim haberimiz yok ! Misal hava 32 derece hissedilen 18 gibi düşün."

Cem Yılmaz'dan hayat pahalılığı yorumu: Yakınmayan ya hırsızdır ya deli - Haberler Magazin

Son Güncelleme: 06.02.2022 17:57
Anahtar Kelimeler:
Cem Yılmaz
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