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Cem Yılmaz yeni aşka yelken açtı!

Uzun zamandır özel hayatıyla gündeme gelmeyen Cem Yılmaz yeni bir aşka yelken açtı. Ünlü komedyen “Erşan Kuneri” dizisinde rol verdiği 27 yaşındaki Rüya Demirbulut’la sevgili oldu.

18 Mart 2022 Cuma 09:52
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Cem Yılmaz yeni aşka yelken açtı!
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Yeni sevgilisiyle tv100’de ekrana gelen Magazin Hattı kamerasına takılan Cem Yılmaz “Hayırlı olsun diyelim mi?” sorusunu duyunca gerildi.

Daha sonra Rüya Demirbulut arabadan inip Cem Yılmaz’ın evine doğru yürümeye başladı. Aracını park eden 48 yaşındaki yılmaz, soluğu kendisinden 21 yaş küçük sevgilisinin yanında aldı.

RÜYA DEMİRBULUT KİMDİR?

Rüya Helin Demirbulut, 1995 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. 2019 yılında TRT 1 ekranlarında yayınlanan Tek Yürek isimli dizide yer aldı. Güzel oyuncu Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro bölümünden mezun olmuştur. Boyu 1.68 cm, kilosu ise 54’tür. 2015 yılında Lysistrara Düşleri isimli tiyatro oyununda sahne alan Demirbulut, orta derecede İngilizce bilen Rüya Helin Demirbulut, reklamlarda da boy gösterdi ve yüzme ile ilgileniyor.

SERENAY SARIKAYA İLE SEVGİLİYDİ

Geçtiğimiz yıl birliktelikleri Atina'da belgelenmiş Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya aşkı magazin dünyasına bomba gibi düşmüştü. İkilinin birlikteliği 2020 yılının aşkı olarak nitelendirilmişti. Ancak aşkları uzun sürmedi. 10 ay kadar birlikte olan Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya daha sonra aşklarını noktalamıştı.

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