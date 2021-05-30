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Cem Yılmaz'dan özel gösteri

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) mücadele edecek A Milli Takım, ünlü komedyen Cem Yılmaz'la neşeli bir akşam geçirdi.

30 Mayıs 2021 Pazar 17:45
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Cem Yılmaz'dan özel gösteri

Cem Yılmaz 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) mücadele edecek A Milli Takım'a özel gösteri düzenledi. 

 Teknik ekip ve futbolcular, aileleriyle birlikte, milli takımın kamp yaptığı Regnum Carya Golf & Spa Resort'te Cem Yılmaz'ı sahnede izledi.

 Cem Yılmaz, "Güle güle gidin, güle güle gelin" sloganı ile ay-yıldızlı ekibe EURO 2020'de başarılar diledi.

 A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, takım kaptanı Burak Yılmaz ve oyuncular, Cem Yılmaz'a sahnede imzalı Milli Takım forması hediye ettiler.

 EURO 2020 hazırlıklarını sürdüren Milli Takım, Antalya'da yarın Gine ile karşı karşıya gelecek.

Son Güncelleme: 30.05.2021 22:53
Anahtar Kelimeler:
Cem Yılmaz2020 Avrupa Futbol ŞampiyonasıA Milli Takım
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