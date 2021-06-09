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Cem Yılmaz'ın sosyal medya isyanı: Bir bitmediniz be!

Cem Yılmaz, söylemediği bir sözün sosyal medyada kendisine aitmiş gibi paylaşılmasına tepki göstererek, "Bir bitmediniz be! Nerede söylemişim bunu? Rüyanda mı?" diye seslendi.

09 Haziran 2021 Çarşamba 16:16
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Cem Yılmaz'ın sosyal medya isyanı: Bir bitmediniz be!

Komedyen ve oyuncu Cem Yılmaz, sosyal medyada kendisine ait olmayan bir sözün paylaşılması üzerine tepki gösterdi.

Twitter’da ‘Çatlak Filozof’ adlı kullanıcı şu mesajı yayımladı: “Cem Yılmaz: Bu ülkenin en büyük sorunu 2 duble rakı içeni kafir, 2 rekat namaz kılanı da müslüman zannetmek.”

Cem Yılmaz, bu sözün kendisine ait olmadığını belirtip “Bu ülkenin en büyük sorunu bir şeyler geveleyip altına bir isim yazmak olsa gerek! Bir bitmediniz be. Nerede söylemişim bunu? Rüyanda mı?” diye yazdı.

Yılmaz sonra “Tavşan gider ekine, kulakları dikine Cem Yılmaz” mesajını yayımladı.

Son Güncelleme: 09.06.2021 16:54
Anahtar Kelimeler:
Cem Yılmaz
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