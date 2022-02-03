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Cemal Can Canseven'den Nisa Bölükbaşı isyanı!

Survivor 2020 sezonunu şampiyonlukla kapatan fenomen Cemal Can Canseven, Instagram hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Canseven, Nisa Bölükbaşı ile küslüğünün yeniden gündeme gelmesine sitem etti.

03 Şubat 2022 Perşembe 15:43
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Cemal Can Canseven'den Nisa Bölükbaşı isyanı!
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Survivor 2020 şampiyonu Cemal Can Canseven, Survivor All Star 2022 konseyinde adının geçmesinden rahatsızlık duyduğunu dile getirdi.

''CEMAL KADAR TAŞ DÜŞSÜN''

Cemal Can Canseven, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Bu konular böyle dönüp dolaşıp bana geliyor. Niye bana geliyor bunu anlamış değilim. Ben İstanbul'dayım. Şöyle bir hakkım olsa, telefonla bağlanabilsem öyle bir hakkım da yok. İzlerken şöyle diyorum, ''Ah Cemal kadar taş düşsün'' Hayır, kilo da aldım. Düşersem, sert düşerim paramparça ederim. Kendimi de böyle gaza getiriyorum.

Survivor 2020 sezonunda yakın arkadaş olan Nisa Bölükbaşı ve Cemal Can Canseven'in yarışma bittikten sonra görüşmemeleri, izleyicinin dikkatinden kaçmamıştı.

Cemal Can Canseven ve Nisa Bölükbaşı'nın Instagram'da birbirlerini takipten çıkarmaları, ''Cemal Can ve Nisa küs mü?'' sorusunu gündeme getirmişti.

Cemal Can Canseven'in, Nisa Bölükbaşı ile Danla Bilic'in isteği üzerine görüşmediği öne sürülmüş; Cemal Can Canseven, bu iddiaları yalanlamıştı.

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