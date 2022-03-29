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Cemal Can Canseven'in annesi kendinden geçti

Survivor birleşme partisi 28 Mart akşamında yayınlandı. Ortaya oldukça eğlenceli görüntüler çıkarken Survivor 2021 şampiyonu Cemal Can Canseven, annesinin dansını çekip Instagram hesabından paylaştı.

29 Mart 2022 Salı 10:50
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Cemal Can Canseven'in annesi kendinden geçti
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Survivor All Star 2022 programında 28 Mart akşamında birleşme partisi görüntüleri yayınlandı. Yarışmacılar hem kendileri şarkı söylerken hem de şarkıcı Edis'in performansı eşliğinde eğlendi. Survivor 2021 şampiyonu Cemal Can Canseven'in annesi de birleşme partisi heyecanıyla bir hayli eğlendi.

CEMAL CAN CANSEVEN ANNESİNİN DANSINI PAYLAŞTI

Survivor yarışmacıları şarkıcı Edis'in performansı eşliğinde dans ederken onlara, Cemal Can Canseven'in annesi de evinden eşlik etti.

Canseven, annesinin dansını saniye saniye çekti.

Survivor 2021 şampiyonu o anları, 'Party başladı' ifadeleriyle sosyal medya hesabında paylaştı.

Survivor şampiyonu Cemal Can Canseven'in annesi Survivor All Star birleşme partisini izlerken kendinden geçti! İşte o anlar

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