Künye
Kıbrıs 23
parçalı az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Okulun güvenlik şefine yumruk attı
Okulun güvenlik şefine yumruk attı
Markette hırsızlık
Markette hırsızlık
2 kilo uyuşturucuyla yakalandılar! Mahkemeden yeni gelişme...
2 kilo uyuşturucuyla yakalandılar! Mahkemeden...
Çalıştıkları yeri soydular!
Çalıştıkları yeri soydular! Yeni gelişme...
10 gramı 200 dolar!
10 gramı 200 dolar!
Flaş Haber
Dikkat Elektrik Kesintisi!
Kapat

Cenaze dansçıları, ünlü Tabut Dansı'nı NFT olarak sattı

Sosyal medyanın en çok konuşulan videolarından birine imza atan cenaze dansçıları da NFT furyasına katıldı. Dansçılar, viral hale gelen "Tabut Dansı"nı (Coffin Dance) NFT olarak açık artırmaya çıkardı ve sattı. İşte Tabut Dansı NFT'sinin fiyatı...

11 Nisan 2022 Pazartesi 12:46
89 Okunma
Cenaze dansçıları, ünlü Tabut Dansı'nı NFT olarak sattı

Sosyal medya bir dönem "cenaze dansçıları" olarak da bilinen dans eden tabut taşıyıcılarını ve onların ilginç "Tabut Dansı" (Coffin Dance) videosunu konuşmuştu. Pek çok sosyal medya kullanıcısı, bu videoyu kullanarak kendi internet geyiklerine de imza atmıştı. Grup, özellikle de Kovid-19 salgınının gölgesinde geçen 2020'de ardı ardına paylaşılan videolarla viral olmuşlardı. Ancak NFT furyası, dans eden tabut taşıyıcılarını da etkilemiş gibi görünüyor.

ÜNLÜ TABUT DANSI NFT OLDU!

Cenaze dansçıları, ünlü Tabut Dansı'nı NFT olarak açık artırmaya çıkardı. Açık artırma sonucu ünlü dansın NFT'si yaklaşık 1 milyon dolara alıcı buldu.

Grup, memenin satışından elde edilen gelirin %25'ini (yaklaşık 250 bin dolar) Ukrayna ordusunu ve halkını desteklemek amacıyla bağışlayacak.

BAŞ TABUT TAŞIYICISI TEBRİK ETTİ

Orijinal tabut dansı videosunda yer alan baş tabut taşıyıcısı Benjamin Aidoo, Twitter hesabından NFT'nin yeni sahibini tebrik etti.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hamdi Alkan'ın eski eşi Selen Görgüzel'den dekolteli poz!
Hamdi Alkan'ın eski eşi Selen Görgüzel'den dekolteli poz!
Nihat Hatipoğlu'nu şaşırtan soru!
Nihat Hatipoğlu'nu şaşırtan soru!
Erkek kardeşinin plaka numarası lotoda ikramiye kazandırdı
Erkek kardeşinin plaka numarası lotoda ikramiye kazandırdı










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim