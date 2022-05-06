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‘Cennetin kapısını’ gösterme vaadiyle para alan pastöre soruşturma

06 Mayıs 2022 Cuma 16:45
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‘Cennetin kapısını’ gösterme vaadiyle para alan pastöre soruşturma

Nijerya’da, isteyenlere 310 bin naira (11 bin 107 lira) karşılığında ‘cennetin kapısını’ göstermeyi vaat eden pastör hakkında soruşturma açıldı.

Pastör Ade Abraham, Ekiti eyaleti sınırlarındaki Araromi-Ugbeşi’de olduğunu söylediği ‘kapıyı’ göstereceğini söyleyip para aldığı kişi tarafından polise şikayet edildi.

BBC’nin ulaştığı Abraham, ‘cennetin kapısı’yla ilgili sözler sarf ettiğinin doğru olduğunu ancak para almadığını söyledi. Evanjelist din adamı, ‘hizmet ettiği tanrının kendisine kilise mensuplarının inancını sınayabilmesi amacıyla kapının yerini gösterdiğini’ iddia etti.

Nijerya Hristiyan Biriği, Abraham’ı üyelikten attı. Ekiti eyaletindeki polis teşkilatı kilise üyelerinin yazılı ifadesine başvurdu ve soruşturma başlattı.

Kilisesinin Kogi eyaletindeki merkezini önce Kaduna’ya oradan da Ekiti’ye taşıyan Abraham, yakın geçmişte takipçilerine yurt dışındaki yakınlarından kiliseye destek istemelerini söylemiş, viral olmuştu.

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