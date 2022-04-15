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Chris Rock'ın kardeşi Kenny Rock'tan Will Smith'e boks maçı daveti

Komedyen Chris Rock'ın kardeşi Kenny Rock, abisine tokat atan ünlü oyuncu Will Smith'i boks maçı yapmaya davet etti.

15 Nisan 2022 Cuma 13:22
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Chris Rock'ın kardeşi Kenny Rock'tan Will Smith'e boks maçı daveti

94. kez düzenlenen Oscar ödül töreninde Will Smith'in komedyen Chris Rock'a attığı tokadın yankıları sürüyor.

Independent Türkçe'nin aktardığına göre; Chris Rock'un kardeşi Kenny Rock, ünlü isimler arasında boks maçı düzenleyen Celebrity Boxing'le anlaşmaya vardı.

Rock, "Ringe Will Smith'le çıkmalıyım. Onu alt edebilirim. Yumrukların konuşmasına izin vereceğim" sözleriyle Will Smith'i karşısında görmek istediğini açıkladı.

Kardeş Rock ayrıca Akademi'nin 10 yıllık yasağının daha erken sonlanabileceğini de düşündüğünü sözlerine ekledi. Kenny Rock, yasak hakkında "Üç yıl sonra yaşananları unutacağımızı düşünebilir ve sonrasında Smith'i tekrar yerine oturtabilirler" diye konuştu.

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