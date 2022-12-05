Çılgın dondurmacı yine durmadı

Antalya'da dondurma dükkanı bulunan Mehmet Dinç çıkardığı Kalbimsin, Bulamam Senden Başka ve Ahlaa Habibti şarkılarıyla birlikte müşterileriyle ettiği dansları sosyal medyaya yükleyerek fenomen oldu. Dünyanın dört bir yanından hayran kitlesi bulunan Çılgın Dondurmacı'nın transparan kıyafetli müşterisiyle çektiği video yoğun ilgi gördü.

TRANSPARAN KIYAFETLİ MÜŞTERİSİYLE DANS ETTİ

Çılgın Dondurmacı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Her paylaşımı yüksek sayıda izlenmeler alan Mehmet Dinç bu kez transparan kıyafetli müşterisiyle dans etti.

Çılgın Dondurmacı kendi hesaplarından kadın müşterileriyle dondurma standının önünde kendi şarkılarıyla dans ederek video yayınlıyor.

Çılgın Dondurmacı'nın paylaşımları kimileri tarafından beğenilirken kimileri tarafından kötü yorumlar alıyor.