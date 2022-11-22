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Çılgın Sedat oğlu için dua istedi!

2005 yılında Özlem Kapurtu ile evlenen ve bu evliliğinden 2006 yılında önce Siraç sonra Yağız adında iki oğlu olan Çılgın Sedat bir AVM'de görüntülendi. 14 günlükken geçirdiği beyin kanaması sonrasında serebral palsi hastası hastası olan Siraç'ın hastalığıyla ilgili yeni bir gelişme olduğunu ifade eden Çılgın Sedat sevenlerinden dua istedi.

22 Kasım 2022 Salı 14:45
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Çılgın Sedat oğlu için dua istedi!



Bir AVM'de görüntülenen ve serebral palsi hastası oğlu Siraç hakkında konuşan Çılgın Sedat, "Sizin de bildiğiniz üzere oğlumun uzun zamandır savaştığı bir hastalık var. Bununla ilgili bir tedavi süreci içerisine girdik. Kosova'da bir ameliyat durumumuz var" açıklamasını yaptı.

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Takvim'de yer alan habere göre; "Her şey yolunda giderse belki de oğlum yürüyebilecek. Tüm sevenlerimden ve Türk halkından dua bekliyorum" diyen şarkıcı, kısa süren sohbetin ardından alışveriş turuna kaldığı yerden devam etti.

Geçtiğimiz yıllarda 2. Sayfa programına konuk olan Çılgın Sedat, oğlunun tedavi masrafı için tüm mal varlığını sattığını söyleyerek, Şenol İpek'in oğlunun rahatsızlığı için gerekli olan maddi desteği toplamak adına bir gece düzenlediğinden bahsetmişti. Oğlunun hastalığının çok masraflı olduğunu söyleyen Sedat, kirasını öderken zorlandığını dile getirmişti.

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