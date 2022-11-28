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Cimri bikinisiyle Instagram'ı ateşe verdi

Ünlü model Emily Ratajkowski, dün yaptığı bikinili paylaşımla Instagram'ı ateşe verdi. 31 yaşındaki süper model, kendi mayo serisinden üç ateşli tasarımla, yazı geri getirdi.

28 Kasım 2022 Pazartesi 14:01
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Cimri bikinisiyle Instagram'ı ateşe verdi



Son günlerde Kim Kardashian'ın eski aşkı Pete Davidson ile anılan Emily Ratajkowski, kendi tasarımı bikinileri ile verdiği pozlarla bir kez daha kendine hayran bıraktı.

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Defalarca kez aldatıldığı için eşinden boşanma kararı alan Emily Ratajkowski, son koleksiyonunu yaptığı paylaşımla gözler önüne serdi.

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30 milyon Instagram takipçisine şov yapan 31 yaşındaki süper model, cimri bikinisiyle dikkatleri üzerine çekti.

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Ünlü Hollywood oyuncusu, ünlü kıvrımlarını sergileyerek hayal gücüne çok az şey bıraktı.
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Emily Ratajkowski, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

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