Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT CANLI YAYIN YEREL SEÇİM
8 yaşındaki çocuğa cinsel saldırı!
8 yaşındaki çocuğa cinsel saldırı!
İlkokulun dış avlusunda öğretmene taciz!
Öğretmene taciz!
Başkasının ehliyetini polise verdi...
Başkasının ehliyetini polise verdi...
Seyir halindeki aracı durdurup camlarını kırdı!
Seyir halindeki aracı durdurup camlarını...
İlkokul avlusunda taciz!
İlkokul avlusunda taciz!
banner107

Cinsiyet değiştiren Mika Can Raun, Türk lirasını klozete atmıştı! İşte istenen hapis cezası

Cinsiyet değiştirip yaptırdığı estetiklerle bambaşka birine dönüşen fenomen Mika Can Raun Türk lirasını klozete atınca gözaltına alınmıştı. İfadesinin ardından bırakılan Mika Can için istenen ceza belli oldu. Türk lirasını klozete atan sosyal medya fenomeni için savcılık 7 yıl 6 ay hapis isteminde bulundu.

18 Kasım 2022 Cuma 11:50
47 Okunma
Cinsiyet değiştiren Mika Can Raun, Türk lirasını klozete atmıştı! İşte istenen hapis cezası



Sosyal medya fenomeni Mika Can Raun'un 100 TL’yi klozete atarak üzerine sifon çektiği görüntüler gündeme geldi ve sosyal medyada tepki toplamıştı. Mika Can Raun hakkında devletin egemenlik alametlerini aşağılamak" suçundan soruşturma başlatıldı. Mika Can Raun gözaltına alınmıştı. Fenomen hakkında istenen ceza belli oldu.

turk-lirasini-klozete-atan-sosyal-medya-fenomeni-gozaltina-alindi

İddianamede, şüpheli Mikail Can Kurnaz'ın Atatürk'ün manevi varlığına ve devletin egemenlik alameti olan Türk Bayrağı'na yönelik aşağılama kastı ile hareket ettiği belirtildi.

turk-lirasini-klozete-atan-mika-can-raun-15380839_1589_amp

HAPİS İSTEMİ

Savcılık, fenomenin "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret" ve "Devletin egemenlik alametlerini aşağılama" suçlarından toplamda 2 yıl 6 aydan 7 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılmasını istedi. İddianame gönderildiği mahkemece kabul edilirse şüpheli önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

SUÇLAMAYI KABUL ETMEDİ

Hazırlanan iddianamede, Mika Raun'un müzik eşliğinde elindeki 100 TL'lik banknotu önce önünde bulunan alana bıraktığı, devamında ise elleriyle klozeti gösterdiği ve eline aldığı 100 TL'lik banknotu klozete doğru atıp sifona bastığı anlatıldı. Bu anları çektiği videoda ise, "100 TL'yi niye attın, üstüne bastın diyenler için aşkom, yani insanlar Avrupa'da derelere, çeşmelere atıyor, bir şey olmuyor. Ben ülkemizin kanalizasyonuna 100 lira kazandırdım suç mu?" şeklinde sözler sarf ettiği kaydedildi.

Şüpheli savunmasında, görüntülerin kendisine ait olduğunu, 100 TL'lik banknotu tuvalete atmayıp yere bıraktığını, takipçileri ile etkileşim kurmak için böyle bir paylaşım yaptığını söyleyerek suçlamaları kabul etmedi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Göğüsleri 10 kilo olduğu için uçaktan atıldığını iddia etti!
Göğüsleri 10 kilo olduğu için uçaktan atıldığını iddia etti!
Nusret Gökçe restoranındaki hesabı paylaştı!
Nusret Gökçe restoranındaki hesabı paylaştı!
Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı kavga mı etti?
Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı kavga mı etti?










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim