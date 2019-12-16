Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
banner2
'Karabasan'ı tetikleyen en önemli iki neden
'Karabasan'ı tetikleyen en önemli iki...
İşte anne adaylarının en çok merak ettiği o soru
İşte anne adaylarının en çok...
Bebeklerde balık yağı nasıl kullanılır?
Çocuklar doğdukları andan 3 yaşına...
Dünyanın en güzel kadını belli oldu!
Dünyanın en güzel kadını
2020'de burcunuzu neler bekliyor?
2020'de burcunuzu neler bekliyor?

“Çocuklar Duymasın” dizisi için Guinness Rekorlar Kitabı’na başvuru yapıldı

Nevşehir Belediyesi'nin kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında bu akşam sahnelenecek "İkinin biri" adlı tiyatroda görev alacak oyuncular, Belediye Başkanı Rasim Arı'yı ziyaret etti. Oyunda sahne alacak oyunculardan Tamer Karadağlı, ziyarette yaptığı açıklamada, kendisinin de rol aldığı "Çocuklar Duymasın" adlı televizyon dizisine yoğun ilginin devam ettiğini söyledi. Sevilen oyuncu televizyon kanallarında sıkça yayınlanan dizi için Guinness Rekorlar Kitabı'na başvuru yapıldığını belirtti.

16 Aralık 2019 Pazartesi 17:06
“Çocuklar Duymasın” dizisi için Guinness Rekorlar Kitabı’na başvuru yapıldı

Tamer Karadağlı yaptığı açıklamada “Çocuklar Duymasın dizisinin tekrarları ile her bir bölümü 900 ila 3 bin 500 civarı yayınlandı. Guinness’e
başvuru yapıldı. Dizi başarılı olduğu, beğenildiği ve sevildiği için tekrarları izleniyor. Yeterince gösterimi yapıldı, bu nedenle yeni bölümlerin çekimleri yapılmayacak.” dedi.

Kentin sosyo-kültürel durumuyla ilgili bilgi veren Arı da ülke çapında tanınan oyuncuları ağırlamaktan mutlu olduğunu dile getirerek, ilerleyen süreçte Nevşehir’de tanınmış farklı oyuncuların da sahne alacağını kaydetti.

Fotoğraf: İHA

Şehirde fiziksel, beraberinde de zihniyet değişimini gerçekleştireceklerini söylediklerini anımsatan Arı, “Şehrimizi kültür, sanat ve sporun merkezi haline getireceğimizi söylemiştik. İnsanlarımızı sanatsal, kültürel ve sportif faaliyetler arasında tercihte zorlanacak bir hale getireceğimizi ifade etmiştik. Bunla ilgili olarak da geldiğimiz günden beri her hafta farklı bir etkinlik düzenliyoruz. Çok sayıda sanatsal, kültürel faaliyet gerçekleştiriyoruz. Bu da onlardan bir tanesi ve en önemlisi.” diye konuştu.

Fotoğraf: İHA

“NEVŞEHİR’DE TİYATRO OKULU AÇILACAK”

Belediye olarak tiyatro okulu açacaklarını ve bu okulda ünlü sanatçıların, oyunculuğa ilgi duyanlara eğitim vereceğini ifade eden Arı, oyuncu
Volkan Severcan öncülüğündeki eğitimin 27 Ocak-2 Şubat arasında verileceğini aktardı.

Severcan ise Nevşehir’de açılacak tiyatro okulundan 16 yaş üstü tüm sanatseverlerin faydalanabileceğini belirterek, “10-12 eğitmenle 60 saatlik bir okul hazırlıyoruz. Sonunda bir katılım diploması verilecek. Diksiyon, sahne, reji, makyaj gibi birçok ders yer alacak. Konservatuarlarda, üniversitelerde ders veren çok değerli hocalarımız buraya katılarak dersler verecek.” şeklinde konuştu.

Ziyarete, oyuncular Zeyno Günenç, Volkan Severcan, Esra Sönmezer, Sefa Zengin, Haluk Özenç, Bora Severcan, Hacı Ali Açıkgöz, Deniz Bice, Suphi Can Kanatlı ve Zuhal Yalçın da katıldı. AA

Anahtar Kelimeler:
Çocuklar DuymasınGuinness Rekorlar Kitabı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fenomen karakter dizi oluyor! Bir Ercüment Çözer dizisi: Saygı
Fenomen karakter dizi oluyor! Bir Ercüment Çözer dizisi: Saygı
Ünlü manken Cansu Taşkın trafik kazası geçirdi
Ünlü manken Cansu Taşkın trafik kazası geçirdi
Beren paylaştı, 'Altı çıplak' yorumu yapıldı
Beren paylaştı, 'Altı çıplak' yorumu yapıldı

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim