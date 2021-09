Çocukların velayetini göğüs estetiği karşılığında vermişti! Pişman oldu

Fulya ile Umudun Olsun programında Özlem Can ismindeki 3 çocuklu annesinin açıklamaları devam ediyor. 2 çocuğunun velayetini göğüs estetiği karşılığında veren Özlem Can pişman oldu. Can ayrıca internetten biriyle tanıştığını söyleyerek herkesi şoke etti.