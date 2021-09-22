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Çocukların velayetini göğüs estetiği karşılığında vermişti! Pişman oldu

Fulya ile Umudun Olsun programında Özlem Can ismindeki 3 çocuklu annesinin açıklamaları devam ediyor. 2 çocuğunun velayetini göğüs estetiği karşılığında veren Özlem Can pişman oldu. Can ayrıca internetten biriyle tanıştığını söyleyerek herkesi şoke etti.

22 Eylül 2021 Çarşamba 12:23
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Çocukların velayetini göğüs estetiği karşılığında vermişti! Pişman oldu

Fulya Öztürk'ün sunduğu "Fulya İle Umudun Olsun" programında Özlem Can adlı kadının açıklamaları günlerdir gündemden düşmüyor! İki çocuğunun velayetinin boşandığı eşinde olduğunu ifade eden 3 çocuk sahibi olan Özlem Can 'ın 2 çocuğunu göğüs estetiği karşılığında babalarına vermişti.

Küçük çocuğunu da ev karşılığında vereceğini söyleyen Can sonunda çark etti.

Özlem Can bir açıklama daha yaparak "Pişmanım. O iki çocuğa bakamam ama küçüğü istiyorum. Şunları taktırdığım için çok pişmanım. Gerekirse bunları keser atarım. Ben yine de çocuklarımı istiyorum" dedi.

YENİ BOMBAYI PATLATTI

Özlem Can açıklamasının devamında ev isteme sebebini de "Evim yok ortada kaldım" dedi.

Özlem Can yayında yeni bir bomba patlattı. Özlem Can açıklamasında "Bir adamla tanıştım kandırıldım, 'Çocuklarının velayetini ver, seninle evleneceğim' dedi ben de verdim velayetini. İnternetten istek göndermişti ama kandırıldım" dedi.

Bu açıklamalar stüdyoda büyük tepki gördü. Herkesi şoke eden Can'a Fulya Öztürk "Biz şimdi senin anlattıklarına nasıl inanalım" dedi.

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