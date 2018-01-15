Çocukluk aşkı için söyledi, stüdyo yıkıldı

TV8 ekranlarında yayınlanan O Ses Türkiye'de Ozan Ahmedov, çocukluktan beri sevdiği biri olduğunu, artık göremediğini ve yakında evleneceğini dile getirince stüdyodaki herkes duygulandı.

Yarışmada 'Duyanlara duymayanlara' isimli parçayı seslendiren Ozan Ahmedov'un performansından sonra stüdyo "Bir daha, bir daha' sesleriyle inledi. Hadise'in takımında ye alan Ahmedov parçayı okuduktan sonra gözyaşlarına boğuldu. Hadise gözyaşlarının sebebini sorunca stüdyoda duygu dolu anlar yaşandı. Ahmedov çocukluk aşkının başka biriyle evleneceğini söyleyince herkes duygulandı. Hadise ve Murat Boz ise gözyaşlarına boğulan yarışmacıyı tesell, etti.