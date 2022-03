'Çok acı çekiyorum' diyen Seray Sever'e Sinem Kobal kayıtsız kalmadı

Eray Sünbül ile 2018'de evlenen Seray Sever, geçen aylarda hamile olduğu yönündeki iddiaları doğrulayıp ikiz bebek bekliyor.

"Çok uzun zamandır anne olmak için emek verdim. Çok heyecanlıyız" ifadelerini kullanan Seray Sever, hayatının en güzel günlerini yaşarken babası Tamer Sever'in acı haberiyle sarsıldı. Oyuncunun Bodrum'da yaşayan babası Eral Tamer Sever, koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

Seray Sever, babasının ardından bugün sosyal medya hesabında duygusal bir paylaşımda bulundu.

'ÇOK ACI ÇEKİYORUM'

Karnı burnunda pozlarını Instagram hesabında yayınlayan Sever, paylaşımının altına şu notu ekledi:

"Zaman hızla akıp geçiyor... Yaşadığımız boyut tam bir dualite; doğum, ölüm, sevinç, üzüntü, kahkaha, ağlama, saymakla bitmez. İnsanoğlu bu iniş çıkışlarla, hem hiç ölmeyecekmiş gibi doyasıya yaşamak hem de yarın ölecekmiş gibi farkındalık geliştirmek durumunda. Her aldığımız nefes şükür sebebi. Her an çok kıymetli, özellikle sevdiklerimizle paylaştığımız. Çok şanslıyım böyle bir babanın evladı olduğum için, diğer taraftan çok acı çekiyorum bu kadar yüksekten düştüğüm için...

Yine de Onun istediği ve beklediği şekilde yoluma devam edeceğim. Dimdik ve güçlü yaşama sarılarak, anıları yaşatarak ve beklentilerini karşılayarak canım babam. Kızlarımız en büyük motivasyonum. Allah'ım onları lütfuyla, kolaylıkla, sağlıkla ve hayırlısıyla kucağımıza almayı nasip etsin en büyük duam. Anne olmak isteyen her kadın için deneyimlerimi ve yolumu bir bir paylaşacağım. Biz elimizden geleni yapalım ve gerisini Rabbime bırakalım.

'İNSAN ACILARLA BÜYÜYOR'

Ben son aylarda insanoğlunun ne kadar aciz olduğunu kendi yaşadıklarımla anladım. İnsan acılarla büyüyor, evriliyor. Her şeye farklı bir perspektiften bakabilmek, inançlı olmak, evrende her şeyin enerji olduğu bilincinde olmak ve hiç bir şeyin kaybolmadığını idrak edebilmek dayanma gücü veriyor. Akıştayım, tevekküldeyim ve canım babam içimde yaşıyor, en güvenli yerde"

ÜNLÜ İSİMLER KAYITSIZ KALMADI!

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşım, kısa sürede binlerce beğeni aldı. Oyuncunun yorumları sınırlandırdığı paylaşıma ünlü isimler kayıtsız kalmadı. Sinem Kobal paylaşımı ilk beğenenler arasında yer alırken Nefise Karatay, Gülben Ergen, Ivana Sert gibi isimler yaptıkları yorumlarla Sever'e destek oldu.