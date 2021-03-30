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Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'nin oyuncusu Arif Güloğlu lenf kanserine yakalandı

Yılmaz Erdoğan'ın yaratıcısı olduğu Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'nin oyuncusu Arif Güloğlu lenf kanserine yakalandı. Ankara'da tedavi gördüğü öğrenilen genç oyuncuyla ilgili BKM Mutfak'tan açıklama yapıldı.

30 Mart 2021 Salı 15:47
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Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'nin oyuncusu Arif Güloğlu lenf kanserine yakalandı

Çok Güzel Hareketler 2'nin yıldız isimlerinden Arif Güloğlu, lenf kanserine yakalandı. Hastalığını iki hafta önce öğrenen Güloğlu, Ankara'da tedavi görüyor.

Henüz ameliyat olmadığı öğrenilen 24 yaşındaki Arif Güloğlu'nun son iki haftadır skeçlerde yer almamasının sebebinin tedavi süreci olduğu anlaşıldı.

"SÜREÇ POZİTİF YÖNDE DEVAM EDİYOR"

BKM Mutfak'tan Güloğlu'nun durumuyla ilgili açıklama yapılarak şu ifadelere yer verildi:

"Çok Güzel Hareketler 2 Alt Yapı oyuncularımızdan Sevgili Arif Güloğlu’na kısa bir süre önce 'lenfoma' teşhisi konulduğu doğrudur. Teşhisin hemen ardından tedavi süreci çok hızla başlamış ve süreç pozitif yönde devam etmektedir. Oyuncumuzun eski sağlığına kavuşabilmesi için gerekli tüm süreçleri yakından takip ediyoruz. Bilgilerinize sunarız."

ARİF GÜLOĞLU KİMDİR?

Arif Güloğlu, 18 Eylül 1997 yılında Ankara'da dünyaya geldi. 1.73 boyunda, 69 kiloda olan Güloğlu, başak burcudur. Ankara'da çeşitli tiyatrolarda birçok rol üstlendi ve buna İstanbul'da da devam etti.

19 yaşında İstanbul'a yerleşen Arif Güloğlu, eğitim ve öğretim hayatına burada devam etti. Güloğlu, bir yandan da hayali olan oyunculuk için çabaladı. Oyuncu, 2018 yılında 'Çok Güzel Hareketler 2' ekibine dahil oldu.

Çok Güzel Hareketler 2 kadrosuna 'çırak' olarak katılan Arif Güloğlu, özellikle Ankara tiplemeleri ile biliniyor. Altyapı tarafından hazırlanan skeçlerin neredeyse tamamında rol alan Güloğlu, en dikkat çeken isimler arasında yer alıyor.

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