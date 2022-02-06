Çok Güzel Hareketler'in başarılı oyuncusu Sarı, sessiz sedasız dünya evine girdi

Sergilediği başarılı taklitleriyle tanınan Çok Güzel Hareketler 2 oyuncu Safa Sarı, geçtiğimiz yıl nişanlandığı kız arkadaşı ile dünya evine girdi. Ünlü oyuncu, nikah fotoğraflarını sosyal medyadan takipçileriyle paylaştı.
Kanal D ekranlarına final yaparak izleyicilerini üzen Çok Güzel Hareketler 2'nin yıldız isimlerinden Safa Sarı, geçtiğimiz yıl nişanlandığı kız arkadaşı ile dünyevine girdi.
FOTOĞRAFLAR SOSYAL MEDYADA YAYINLANDI
Programdaki taklitleri ile öne çıkarak ünlenen Safa Sarı, nikah masasına oturmadan önceki fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı.Nikah törenine ünlü oyuncunun ekip arkadaşları da katıldı.