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Çok yaşlısın dediler, çırılçıplak stüdyoyu bastı

İngiliz yazar ve televizyon yıldızı 44 yaşındaki Lauren Harries, kendisini yaşlılık olarak niteleyenlere canlı yayında cevap verdi. E4'te yayınlanan Channel 4’ün ‘Çıplak Cazibe’ programını basan Harries tamamen çıplak bir şekilde kameraların karşısına geçti.

06 Mayıs 2022 Cuma 15:00
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Çok yaşlısın dediler, çırılçıplak stüdyoyu bastı

E4'te yayınlanan Channel 4’ün ‘Çıplak Cazibe’ programında taliplerini arayan Lauren Harries, bir katılımcının kendisini yaşlı olarak nitelendirmesine sinirlendi. Kadınların yaşı nedeniyle eleştirilmemesi gerektiğini savunan Harries, “Böyle insanların etrafımda olmasını istemiyorum. Yaş sadece bir rakamdır ve kadınlar bu şekilde konuşmanın kaba bir davranış olduğunu bilmelisin. Beni kaybettiğin pişman olacaksın” dedi.

SUNUCUDAN DESTEK GELDİ

Lauren Harries’in yaş olayına gösterdiği tepkiden sonra programın sunucusu Anna Richardson, ünlü televizyon yıldızına destek verdi. Güçlü kadınların yaş ve fiziksel özellikleri umursamadığını belirten Richardson, “Güçlü kadınlar olarak kendi ayaklarımızın üzerinde duruyoruz ve bize söylenenlere asla kulak asmıyoruz” diye konuştu.

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