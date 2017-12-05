Crespo: "Birçok kez seks partisi verdim"

19 yıllık kariyeri boyunca 300'ü aşkın gole imza atan Arjantinli eski yıldız Hernan Crespo, gençlik yıllarına dair çarpıcı itiraflarda bulundu.

CNN Türk'ün haberine göre, bir televizyon programına verdiği röportajda futbolculuk dönemini anlatan Crespo, "Şöhret, gençlik… Her şeyi yaptım, hemen her şeyi denedim. Para ve şöhretle birlikte avantaja sahiptim ve bu avantajı kullandım" dedi.

Gençliğinde birçok kez aynı anda birden fazla kadınla birlikte olduğunu söyleyen Crespo, "Futbola 18 yaşında başladım. Evlendiğimde 27 yaşındaydım. Evlenene kadar çılgın bir seks hayatım vardı. Birçok kez seks partisi verdim" diye konuştu.

'ÖNCEKİ HAYATIMDAN EMEKLİ OLDUM'

Eşiyle tanıştığında ise her şeyi geride bıraktığını anlatan Crespo, şöyle devam etti: "Evlenince kendime 'Artık bu iş bitti' dedim. Evleneceğim kadınla ilk tanıştığımda yaptığım şey telefon numaramı ve evimi değiştirmek oldu. Önceki hayatımdan emekli oldum!"

Crespo kariyeri boyunca River Plate, Parma, Lazio, Inter, Chelsea, Milan ve Genoa gibi takımlarda forma giymiş ve 2012 yılında futbol hayatına son vermişti.