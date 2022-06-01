Künye
Kıbrıs 31
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
İhbar, pusu, 2 tutuklu! Moloz yığınları arasından uyuşturucu
İhbar, pusu, 2 tutuklu!
Evi gece kulübüne çevirmişler
Evi gece kulübüne çevirmişler
Markette hırsızlık yaptılar, tutuksuz yargılanacaklar
Markette hırsızlık yaptılar, tutuksuz yargılanacaklar
Uyuşturucu satıcıları cezaevine gönderildi
Uyuşturucu satıcıları cezaevine gönderildi
9 bin 200 TL değerindeki eşyaları çaldı
9 bin 200 TL değerindeki...

Çukur'un Timsah'ı Meli Bendeli'den mini etekli dansı olay oldu!

Armağan Çağlayan'a yaptığı açıklamalarla gündeme gelen Çukur'un oyuncusu Ahmet Melih Yılmaz, trans birey olduğunu açıklayarak Meli Bendeli ismini almıştı. TikTok paylaşımlarıyla dikkat çeken Bendeli, mini etekli kıvrak dansıyla dikkat çekti. Başarılı oyuncuya sosyal medyadan yorum yağdı.

01 Haziran 2022 Çarşamba 16:06
136 Okunma
Çukur'un Timsah'ı Meli Bendeli'den mini etekli dansı olay oldu!

Çukur dizisinde canlandırdığı Timsah Celil karakteriyle hafızalara kazınan Ahmet Melih Yılmaz trans birey oldu. Cinsiyet değiştiren oyuncu adını Meli Bendeli yaptı.

Haber.00_00_30_16.Still023

Geçtiğimiz günlerde Armağan Çağlayan'a Cinsiyet değiştirme sürecini anlatan Bendeli, kamuoyunda geniş yer buldu. TikTok paylaşımlarıyla dikkat çeken başarılı isim, son paylaşımında evinde mini etekle dans ettiği anları paylaştı. Bendeli'ye gelen 'Senin o hanım hanım oynamalarını sevsinler' yorumu dikkat çekti.

Ekran görüntüsü 2022-06-01 123209

ARMAĞAN ÇAĞLAYAN'I AĞLATMIŞTI!

Ünlü oyuncu Armağan Çağlayan'la röportajında "Ona ben 'travesti olacağım' diye mesaj attım. Arkandayım dedi, yanımda olacaktın dedi. Ben önüme baktım. Böyle olmamın kendisiyle alakası yok. Geç kalmamın alakası var. O yüzden önüme çıkan herkese kızgınım. Anama, oyunculuğa, unutamadım adama, herkese ayrı kızıyorum. Evvelimi bilmeyen ahirimden hesap sormasın. İnsanların şaşkınlıklarını anlıyorum da teessüflerini anlamıyorum" dedi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Halil Sezai’ye hapis talebi
Halil Sezai’ye hapis talebi
Aleyna Tilki mini şortlu asansör pozuyla olay yarattı
Aleyna Tilki mini şortlu asansör pozuyla olay yarattı
'Sabahın Sultanı Seda Sayan'da kadına şiddet!
'Sabahın Sultanı Seda Sayan'da kadına şiddet!










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim