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Çukur'un Timsah'ı Meli Bendeli Instagram'a hızlı girdi!

Armağan Çağlayan'a yaptığı açıklamalarla dikkat çeken Çukur'un oyuncusu Ahmet Melih Yılmaz, trans birey olduğunu açıklayarak Meli Bendeli ismini almıştı. TikTok paylaşımlarıyla dikkat çeken Bendeli, şimdi de Instagram'da paylaştığı seksi pozlarıyla dikkat çekti.

27 Temmuz 2022 Çarşamba 10:25
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Çukur'un Timsah'ı Meli Bendeli Instagram'a hızlı girdi!
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Çukur dizisinde canlandırdığı Timsah Celil karakteriyle hafızalara kazınan Ahmet Melih Yılmaz trans birey oldu. Cinsiyet değiştiren oyuncu adını Meli Bendeli yaptı.

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Geçtiğimiz aylarda Armağan Çağlayan'a Cinsiyet değiştirme sürecini anlatan Bendeli, kamuoyunda geniş yer buldu.

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TikTok paylaşımlarıyla dikkat çeken başarılı isim, Insragram'a hızlı bir giriş yaptı. Yeni kimliği ile hesap açan Meli Bendeli, kısa sürede büyük ilgi gördü.
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Seksi paylaşımları ile ilgi çeken Bendeli'ye gelen övgü dolu yorumlar dikkat çekti.
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